Криштиану Роналду отчаянно требует трансфера или расторжения контракта с МЮ. Впрочем, на последней встрече с руководством португалец пообещал вести себя профессионально – и свое обещание он, похоже, держит.

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Daily Mail сообщал, что Криш прошел медосмотр, проводит тренировки и побывал на товарищеском матче против Рексхема. Из-за физической и тактической неготовности нападающего не включили в заявку на встречу против Атлетико, но уже в воскресенье болельщики смогут увидеть легендарную "семёрку" на поле. По крайней мере, в этом уверен сам Роналду.

Отвечая на пост в Instagram о том, что он пропустил игры на выходных, форвард написал на португальском: "Domino o rei joga" – "В воскресенье играет король". Таким образом, форвард дал понять, что в товарищеском поединке против Райо Вальекано он таки выйдет на поле.

Это будет первое появление Роналду в футболке МЮ в футбольном матче с завершения сезона, ведь международное турне "дьяволов" португалец пропустил. Официально – по семейным обстоятельствам.

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