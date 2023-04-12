До преси потрапив фрагмент розмови між керівником Ніцци та Крістофом Гальтьє, який виставляє тренера ПСЖ Кристофа Гальтьє в неприємному світлі.

Влітку, коли французький спеціаліст покидав Ніццу, спортивний директор "орлят" Жульєн Фурньє заявив, що розкриття справжніх причин звільнення тренера зруйнує його кар'єру. Функціонер натякав, що причини полягають не тільки у спортивних проблемах команди.

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Згідно з листом, який потрапив до рук журналіста Данієля Ріоло, Крістоф Гальтьє неодноразово робив расистсько-дискримінаційні коментарі щодо команди. Електронний лист був надісланий Фурньє директору INEOS Дейву Брейлсфорду, у ньому міститься інформація про розмову між Фурньє та Гальтьє.

"Крістоф Гальтьє сказав мені, що я повинен взяти до уваги "реальність міста" і що ми не можемо мати стільки темношкірих і мусульман у команді. Він сказав мені: "Минулого вечора я пішов у ресторан, і всі накинулися на мене, кажучи, що наша команда переповнена чорношкірими та мусульманами", а потім додав: "Жульєн, ти повинен розуміти, в якому ми місті, ми в місті (колишній мер) Жака Медесіни. Наша команда не відображає того, що хочуть люди, так само як вона не відображає мене самого", – цитує зміст листа RMC Sport.

Також зазначається, що пасинок Гальтьє, який є агентом тренера, сказав на одній із зустрічей: "Ви створили команду покидьків. Там лише чорні, і половина вашої команди в четвер по обіді в мечеті".

Нагадаємо, що французький фахівець в сезоні 2021/22 очолював Ніццу, з якою посів п'яту сходинку за підсумками чемпіонату Франції. Наразі Крістоф Гальтьє очолює ПСЖ.

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