Летом, когда французский специалист покидал Ниццу, спортивный директор "орлят" Жюльен Фурнье заявил, что раскрытие настоящих причин увольнения тренера разрушит его карьеру. Функционер намекал, что причины состоят не только в спортивных проблемах команды.

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Согласно письму, которое попало в руки журналиста Даниэля Риоло, Кристоф Гальтье неоднократно делал расистско-дискриминационные комментарии относительно команды. Электронное письмо было отправлено Фурнье директору INEOS Дэйву Брейлсфорду, в нем содержится информация о разговоре между Фурнье и Гальтье.

"Кристоф Гальтье сказал мне, что я должен принять во внимание "реальность города" и что мы не можем иметь столько темнокожих и мусульман в команде. Он сказал мне: "В минувший вечер я пошел в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что наша команда переполнена чернокожими и мусульманами", а затем добавил: "Жюльен, ты должен понимать, в каком мы городе, мы в городе (бывший мэр) Жака Мэдесины. Наша команда не отражает того, что хотят люди, так же как она не отражает меня самого", – цитирует содержание письма RMC Sport.

Также отмечается, что пасынок Гальтье, являющийся агентом тренера, сказал на одной из встреч: "Вы создали команду подонков. Там только черные, и половина вашей команды в четверг после обеда в мечети".

Напомним, что французский специалист в сезоне 2021/22 возглавлял Ниццу, с которой занял пятую строчку по итогам чемпионата Франции. Кристоф Гальтье в настоящее время возглавляет ПСЖ.

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