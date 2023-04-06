Частина гравців ПСЖ незадоволена тим, як головний тренер Крістоф Гальтьє керує командою. Як інформує RMC Sport, роздягальня парижан розкололася через привілейоване ставлення тренера до Ліонеля Мессі та інших зірок команди.

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Зокрема, невдоволення футболістів парижан полягає в тому, що команда часто грає на Мессі на шкоду іншим гравцям, навіть якщо вони перебувають у кращих позиціях. Гальтьє, своєю чергою, не критикує Мессі та інших зіркових гравців команди, хоча в Ліллі він створив собі репутацію тренера, для якого не існує авторитетів.

Також деякі футболісти ПСЖ незадоволені тренуваннями 56-річного фахівця, який очолив команду минулого літа.

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