"Я, мабуть, не відкрию таємницю, якщо скажу, що Ліга 1 серед топ-5 ліг Європи. Я вже встиг відіграти 5 матчів в УПЛ. І повірте мені, за інтенсивністю та тактичною майстерністю гравців різниця в класі зовсім непомітна.

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Що можу сказати про рівень УПЛ? Це сильний чемпіонат, команди беруть участь у єврокубках. Навіщо далеко ходити – останні наші матчі, коли пропустили голи на останніх хвилинах... Якщо ти не викладаєшся на максимум, то за тебе це ніхто не зробить.

Кого з українських футболістів знав ще до того, як приїхав? Чесно, знаю небагато. Шевченко, але я цим нікого не здивую. З Русланом Маліновським ми перетиналися на полі, коли він грав за Марсель. У нас навіть був досить небезпечний стик, доволі жорсткий, який досі залишився у пам'яті", – сказав Макуана у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, конголезький хавбек підписав з Поліссям контракт терміном на 3 роки, перебравшись з французького Монпельє.

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