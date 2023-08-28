Новачок Полісся отримав виклик на матч кваліфікації Кубка африканських націй
11:52 - Читать на русском
Конголезький легіонер "зелено-жовтих" Бені Макуана знову зіграє за національну команду.
Форвард Полісся Бені Макуана викликаний у збірну Конго, повідомляє прес-служба житомирян.
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"Червоні дияволи" 10 вересня проведуть поєдинок кваліфікації Кубка африканських націй проти Гамбії.
Нагадаємо, 20-річний нападник приєднався до команди Юрія Калітвінцева з французького Монпельє у літнє трансферне вікно і вже встиг забити за Полісся 2 голи у 5 матчах УПЛ.
До слова, у футболці національної команди Конго Макуана провів 12 поєдинків.
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