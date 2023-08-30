"Я, пожалуй, не открою тайну, если скажу, что Лига 1 среди топ-5 лиг Европы. Я уже успел отыграть 5 матчей в УПЛ. И поверьте мне, по интенсивности и тактическому мастерству игроков разница в классе совсем незаметна.

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Что могу сказать об уровне УПЛ? Это сильный чемпионат, команды участвуют в еврокубках. Зачем далеко ходить – последние наши матчи, когда пропустили голы на последних минутах... Если ты не выкладываешься на максимум, то за тебя это никто не сделает.

Кого из украинских футболистов знал еще до того, как приехал? Честно, знаю немного. Шевченко, но я этим никого не удивлю. С Русланом Малиновским мы пересекались на поле, когда он играл за Марсель. У нас даже был довольно опасный стык, довольно жесткий, который до сих пор остался в памяти", – сказал Макуана в комментарии Sportarena.

Напомним, конголезский хавбек подписал с Полесьем контракт сроком на 3 года, перебравшись из французского Монпелье.

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