"Я поясню, чому побігли за Славіком. Можливо, всі бачили відео, де воротар Динамо U-19 В'ячеслав Суркіс "відхоплює" чи не "відхоплює". В його бік летить кулак якоїсь незрозумілої людини в чорній футболці. Як мені сказали, воротар Динамо після матчу демонстративно біг у бік лавки Шахтаря та показував пальцями на причинні органи і озвучував найулюбленіші кричалки вболівальників киян.

Динамо і Шахтар ледь не влаштували махач після юнацького Класичного – відео емоцій чемпіонської битви

Я не бачив, хто там прибіг, бо на трансляції у YouTube у цей момент або була реклама, або обірвалася трансляція. Ми не бачимо цей момент. На полі з’явилася неймовірна купа людей, цілий натовп. Це і діти з академії Динамо, вболівальники, батьки, гравці Шахтаря та Динамо, люди у чорних, як казав класик, напівмасках. Натовп незрозумілих людей.

Коли я намагався дізнатися про те, як це сталося, мені сказали, що на стадіоні працювало від 3 до 12 працівників служби охорони. Стюардів або людей, які мали б контролювати цю ситуацію. 12 – це не велике число, це замало. Мені пояснили – ей, це ж Динамо – Шахтар! Треба дякувати богові, що зараз все закінчилося таким чином. Але нарешті стався такий кейс, який, можливо, комусь дозволить ухвалити рішення, щоб у майбутньому запобігти цьому трешу, безладу, армагедону", – резюмував ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Динамо програло чемпіонат восени": Олег Кузнєцов – про нерв у Класичному, арбітраж і долю Шовковського