"Є розуміння того, завдяки кому й чому ми зараз тут. Велика повага до людей, які захищають нашу Батьківщину. Ця гра буде присвячена саме їм.

Ворскла – Шахтар: відомо, хто розсудить фінал Кубка України

Це фінал – подія великого масштабу для такої команди, як Ворскла. Це подія, яка творить історію нашого клубу. Це велика подія для вболівальників і велика мотивація для нас. Байдуже, що було до цього. Має значення лише одна гра, яка вирішує все.

У нас усі в строю. Розраховуємо на всіх гравців, які є в обоймі.

Фінал Кубка України 2009 року? На той час Шахтар був володарем Кубка УЄФА, шансів нам не давав ніхто. Але в таких іграх важливі хоробрість і прагнення перемогти, а не страх поразки. Таке було у Ворсклі, коли я грав. Але це зовсім інша історія, зараз інші команди, тож потрібно підбирати інші слова. Велике значення має, з яким серцем ти виходиш на поле", – цитує Долганського прес-служба УАФ.

Нагадаємо, фінал Кубка України 2023/24 відбудеться у середу, 15 травня, у Рівному на стадіоні Авангард. Початок зустрічі о 19:00.

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