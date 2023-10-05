"Мені було дуже приємно бачити, як Мудрик забиває, і я думаю, що цього сезону він поступово вдосконалюється. Було шкода, що він не зміг зіграти в другому таймі. Після того, як він забив, можна було помітити, як ослаб тиск, який він відчував.

Почеттіно привітав Мудрика з дебютним голом за Челсі особливим подарунком

Ви могли бачити, що партнери Михайла по команді були по-справжньому раді за нього після голу, бо більшість його виступів відтоді, як він підписав контракт з Челсі, були недостатньо хороші. Однак можна сказати, що в нього є потенціал, і я думаю, що після більшої кількості ігор ми побачимо значно сильнішого Мудрика.

Я сподіваюся, що цей гол додасть йому впевненості, якої йому так не вистачало, і стане початком чогось особливого для нього в Челсі. Забивши свій перший гол за клуб, він почне відчувати впевненість і, сподіваюся, зможе почати проявляти себе по-справжньому.

Ми також не повинні забувати про те, що відбувається в його країні. Йому довелося зіткнутися з багатьма речами, і він усе ще молодий гравець. Перехід у Челсі був непростим для нього.

Він належить до того типу гравців, проти яких захисники ненавидять грати, тому що у нього є здатність діяти як на фланзі, так і ближче до центру. Він дуже швидкий і володіє хорошою технікою. Він невисокий, але в плані фізики може потягатися з більшістю гравців. Він сильний. Я думаю, у нього є всі якості, щоб стати топ-футболістом.

Михайло трохи схожий на Роналду. Коли Кріштіану був молодшим і вперше прийшов у АПЛ, він показав, що володіє всіма необхідними технічними здібностями і швидкістю. Він продемонстрував неймовірну майстерність у своїх фінтах із переступанням через м'яч.

Усе, що він робив на полі, було швидким. У Мудрика є кілька схожих рухів. Я думаю, коли він зможе зібрати все воєдино, зупинити Мудрика буде дуже важко. Він володіє тими ж здібностями, що і Кріштіану Роналду, Неймар і Мбаппе, якщо говорити про його швидкість і прискорення", – розповів Галлас в інтерв'ю Gambling zone.

Нагадаємо, Михайло Мудрик вперше відзначився за Челсі з моменту переїзду в Англію в матчі проти Фулхема.

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм