Маурісіо Почеттіно подарував Михайлу Мудрику книгу про свою роботу в Тоттенхемі.

Про особливий подарунок від свого тренера Мудрик розповів у своєму Instagram.

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Книга "Прекрасний новий світ – усередині "шпор" Почеттіно" за авторством відомого іспанського футбольного журналіста Гільєма Балаге вийшла в Англії 2017 року. У ній розказано ексклюзивну закулісну історію революції Почеттіно, яку тренер здійснив у таборі "шпор": з моменту приходу до клубу 2014 року Маурісіо Почеттіно перетворив Тоттенхем із середняка турнірної таблиці на фіналіста Ліги чемпіонів.

"Дякую за подарунок", – прокоментував подію Мудрик, який в останньому матчі з Фулхемом забив свій дебютний м'яч за "синіх".

Мудрик дебютним голом в АПЛ допоміг Челсі здолати Фулхем – українець отримав високі оцінки, але не вийшов на другий тайм