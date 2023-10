Мудрик не сачкував, але старі проблеми на місці – особливо в обороні

Не слід думати, що Мудрик видав справжню феєрію. Ні. У першому таймі Михайло великою мірою нагадував себе звичного – приймав м'яч на прямих ногах, дозволяв грати через свою зону в центрі та допускав забагато втрат (8 при 16 дотиках). Разом з тим, українець не був інертним у боротьбі, вигравши 2 єдиноборства з трьох і виконавши одне вдале відбирання.

Мудрик забив дебютний гол в АПЛ – відео

В одному з епізодів він зіграв як майстерний латераль, наздогнавши передачу на хід опоненту й вибивши її у підкаті, а потім не дозволивши швидко підібрати м'яч.

Тобто, проблеми Мудрика у роботі без м'яча криються не у відсутності працелюбності, а у слабкому скануванні простору. Це – проблема, адже Мудрик з такими вадами не здатний пресингувати. Він і не намагався. Почеттіно враховує мінуси Михайла.

Але він дуже старався. Це впадало в очі. І саме старання принесло перший момент у зустрічі – наш земляк видряпав м'яч у жорсткій боротьбі на фланзі, дозволивши Брої зачепитись за нього й вилетіти віч-на-віч з голкіпером. Армандо навіть обійшов Лєно, однак не влучив у порожні ворота.

Михайло був помітним у атаці й нарешті забив

Більшість атак Челсі пройшли або за прямої участі українця, або за його грамотної підтримки. Як правило, Михайло відкривався у широкій позиції на фланзі, приймав м'яч і тягнув його вперед, намагаючись обіграти захисника на дриблінгу перед штрафним.

Одного разу це вилилось у момент – Михайло хитнув опонента, увійшов у периметр та пробив над воротами. Зависоко. Ще в одному епізоді Міша протягнув м'яч, змістився до центру й заробив небезпечний стандарт. Щоправда, подальший навіс Мудрика пішов у офсайд.

Зрештою, саме Мудрик відкрив рахунок на 18-й хвилині. Доволі несподівано наш співвітчизник вирішив підтримувати контратаку в центрі, віддавши фланг Колвіллу. Леон видав подачу в штрафний, Діоп не зміг її перехопити, а Мудрик прийняв м'яч і пробив поміж ніг Лєно. 1:0!

Mudryk movement for the first goal



Makes outside movement to move centre half away from goal and create space for inside movement.



Did this on Saturday numerous times but wasn't found.



️ @SkySportsPL pic.twitter.com/H2bybe5VNv