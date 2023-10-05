"Мне было очень приятно видеть, как Мудрик забивает, и я думаю, что в этом сезоне он постепенно совершенствуется. Было жаль, что он не смог сыграть во втором тайме. После того, как он забил, можно было заметить, как ослабло давление, которое он испытывал.

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Вы могли видеть, что партнеры Михаила по команде были по-настоящему рады за него после гола, потому что большинство его выступлений с тех пор, как он подписал контракт с Челси, были недостаточно хороши. Однако можно сказать, что у него есть потенциал, и я думаю, что после большего количества игр мы увидим значительно более сильного Мудрика.

Я надеюсь, что этот гол придаст ему уверенности, которой ему так не хватало, и станет началом чего-то особенного для него в Челси. Забив свой первый гол за клуб, он начнет чувствовать уверенность и, надеюсь, сможет начать проявлять себя по-настоящему.

Мы также не должны забывать о том, что происходит в его стране. Ему пришлось столкнуться со многими вещами, и он все еще молодой игрок. Переход в Челси был непростым для него.

Он принадлежит к тому типу игроков, против которых защитники ненавидят играть, потому что у него есть способность действовать как на фланге, так и ближе к центру. Он очень быстрый и обладает хорошей техникой. Он невысокий, но в плане физики может потягаться с большинством игроков. Он сильный. Я думаю, у него есть все качества, чтобы стать топ-футболистом.

Михаил немного похож на Роналду. Когда Криштиану был моложе и впервые пришел в АПЛ, он показал, что обладает всеми необходимыми техническими способностями и скоростью. Он продемонстрировал невероятное мастерство в своих финтах с переступанием через мяч.

Все, что он делал на поле, было быстрым. У Мудрика есть несколько похожих движений. Я думаю, когда он сможет собрать все воедино, остановить Мудрика будет очень трудно. Он обладает теми же способностями, что и Криштиану Роналду, Неймар и Мбаппе, если говорить о его скорости и ускорении", – рассказал Галлас в интервью Gambling zone.

Напомним, Михаил Мудрик впервые отличился за "Челси" с момента переезда в Англию в матче против Фулхэма.

Мудрик дебютным голом в АПЛ помог Челси одолеть Фулхэм – украинец получил высокие оценки, но не вышел на второй тайм