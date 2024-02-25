"У Мудрика неймовірний потенціал – буде прикро, якщо це не спрацює": легенда Челсі захистив українця від нападок
Колишній півзахисник лондонців Густаво Пойєт поділився думками щодо українського вінгера Михайла Мудрика.
"Йому потрібно зосередитися на чомусь одному. Наприклад, швидкість. Потрібно також знати людину.
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Є гравці, які відразу все розуміють, але деяким потрібно повторити або показати. В команді 26 різних людей, які навчаються різними способами.
Я його не знаю, але він має неймовірний потенціал. Буде прикро, якщо це не спрацює в Челсі", – цитує Пойєта Chelsea Chronicle.
Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 асисти. Покращити свою статистику він матиме шанс у неділю, 25 лютого – підопічні Почеттіно зійдуть у фіналі Кубка англійської ліги з Ліверпулем. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.
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