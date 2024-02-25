"Йому потрібно зосередитися на чомусь одному. Наприклад, швидкість. Потрібно також знати людину.

Мудрик може покинути Челсі – лондонці готові розглянути сценарій, який "зарубали" у січні

Є гравці, які відразу все розуміють, але деяким потрібно повторити або показати. В команді 26 різних людей, які навчаються різними способами.

Я його не знаю, але він має неймовірний потенціал. Буде прикро, якщо це не спрацює в Челсі", – цитує Пойєта Chelsea Chronicle.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за Челсі 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 асисти. Покращити свою статистику він матиме шанс у неділю, 25 лютого – підопічні Почеттіно зійдуть у фіналі Кубка англійської ліги з Ліверпулем. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

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