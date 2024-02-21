Українські легіонери провели черговий тур АПЛ, хоча далеко не кожному пощастило вийти на поле.

Челсі несподівано зупинив Ман Сіті з матчем життя захисників, суддівськими помилками і провалом Холанда. Мудрик втретє поспіль просидів у запасі. Технології вже "підшукують" українцю ідеальний клуб для втечі зі Стемфорд Брідж.

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Зінченко також не грає за Арсенал, але тут справа у травмі. Партнери непогано дають собі раду – дві перемоги зі загальним рахунком 11:0. Забарний і Миколенко розписали результативні нічиї. Про все це детально дивіться у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.