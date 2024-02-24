Михайло Мудрик має ще кілька місяців, щоб переконати Челсі у своїй корисності.

Влітку лондонський клуб готовий розглянути варіанти з орендою українця, інформує TeamTalk.

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За півтора року Мудрик не продемонстрував жодного прогресу, хоча Челсі дуже терпляче ставився до його адаптації (молодий футболіст, тягар війни на Батьківщині). Останніми тижнями Маурісіо Почеттіно взагалі не випускає вінгера на поле, супроводжуючи ці рішення різкими коментарями. Якщо Мудрик не виправить ситуацію до кінця сезону, то влітку постане питання щодо його майбутнього.

Повноцінний продаж малоймовірний, бо навряд Челсі зможе відбити бодай половину 70 млн євро, які платив за зірку Шахтаря. Натомість оренда виглядає зручним варіантом для всіх сторін – Мудрик спробує перезавантажитись в іншому місці, а "синім" не доведеться виплачувати йому зарплатню. У січні з такою пропозицією виходила Баварія, проте керівництво Челсі відразу заблокувало позику Михайла.

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