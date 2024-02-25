"Ему нужно сосредоточиться на чем-то одном. Например, скорость. Нужно также знать человека.

Мудрик может покинуть Челси – лондонцы готовы рассмотреть сценарий, который "зарубили" в январе

Есть игроки, которые сразу все понимают, но некоторым нужно повторить или показать. В команде 26 разных людей, которые обучаются разными способами.

Я его не знаю, но он имеет невероятный потенциал. Будет обидно, если это не сработает в Челси", – цитирует Пойета Chelsea Chronicle.

Напомним, в текущем сезоне Мудрик провел за Челси 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Улучшить свою статистику он сможет в воскресенье, 25 февраля – подопечные Почеттино сойдут в финале Кубка английской лиги с Ливерпулем. Начало встречи в 17:00 по Киеву.

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