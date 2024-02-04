"Мудрик вийшов у старті проти Мідлсбро в півфіналі Кубка, а це була одна з наших найважливіших ігор. Так, зараз він на лаві запасних.

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Дивіться, вся справа у формі гравця протягом сезону – чи ти тримаєш гарну форму, і чи ти показуєш найкращі результати на кожному тренуванні. Як тренерський штаб, ми обираємо за об'єктивними показниками – ми будемо залучати до гри тих футболістів, які будуть показувати максимум на полі.

Я думаю, що він молодий хлопець, який приїхав сюди рік тому. Ми знаємо обставини трансферу. Звісно, йому потрібно вдосконалюватись. У нього дивовижні якості та потенціал, проте це командна гра, а не теніс.

У нас є гравці, яким потрібно покращувати командну взаємодію. Якщо ти бачиш гру Мудрика – вона вражає, але потім потрібно адаптовуватись і грати на команду. Йому потрібно адаптуватись, і на все це потрібен час", – цитує Почеттіно The Standard.

Нагадаємо, Михайло у поточному сезоні провів за Челсі 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив чотири голи і віддав одну результативну передачу. Покращити свою статистику він зможе вже сьогодні, 4 лютого, у матчі проти Вулверхемптона. Початок зустрічі о 16:00.

Челсі після 22-х турів йде у турнірній таблиці АПЛ на десятій сходинці, маючи у своєму доробку 31 очко.

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