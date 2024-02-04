"Мудрик вышел в старте против Мидлсбро в полуфинале Кубка, а это была одна из наших важнейших игр. Да, сейчас он на скамейке запасных.

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Смотрите, все дело в форме игрока в течение сезона – держишь ли ты хорошую форму, и показываешь ли ты лучшие результаты на каждой тренировке. Как тренерский штаб, мы выбираем по объективным показателям – мы будем привлекать к игре тех футболистов, которые будут показывать максимум на поле.

Я думаю, что он молодой парень, который приехал сюда год назад. Мы знаем обстоятельства трансфера. Конечно, ему нужно совершенствоваться. У него удивительные качества и потенциал, однако это командная игра, а не теннис.

У нас есть игроки, которым нужно улучшать командное взаимодействие. Если ты видишь игру Мудрика – она впечатляет, но потом нужно адаптироваться и играть на команду. Ему нужно адаптироваться, и на все это нужно время", – цитирует Почеттино The Standard.

Напомним, Михаил в текущем сезоне провел за Челси 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Улучшить свою статистику он сможет уже сегодня, 4 февраля, в матче против Вулверхэмптона. Начало встречи в 16:00.

Челси после 22-х туров идет в турнирной таблице АПЛ на десятой строчке, имея в своем активе 31 очко.

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