Минулого сезоні 38-річний Руні працював у Бірмінгем Сіті, де не протримався і трьох місяців. Команда програла 9 разів за 15 матчів на чолі із зірковим фахівцем.

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За інформацією The Telegraph, англієць знову може опинитися у Чемпіоншипі. Плімут розглядає можливість призначити Руні головним тренером, кандидат уже пройшов співбесіду з керівництвом клубу. Цікаво, що саме Плімут не дав Бірмінгему врятуватися від вильоту, випередивши "синіх" на одне очко.

Нагадаємо, Руні намагається запустити тренерську кар'єру ось уже п'ять років. Все почалося в Дербі Каунті, де він спочатку був граючим тренером, потім виконувачем обов'язків, а згодом і головним. Після того Вейн працював з Ді Сі Юнайтед в МЛС, звідки й перебрався у Бірмінгем.

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