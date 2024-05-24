Гравець сезону АПЛ – про можливий відхід Гвардіоли з Манчестер Сіті через рік: "Я не хочу про це думати"
Вінгер Манчестер Сіті Філ Фоден, прокоментував можливий відхід головного тренера команди Хосепа Гвардіоли наступного року.
"Я не знав нікого іншого, окрім нього, тому буде дивно, коли він піде. Я не хочу занадто багато про це думати. Я хочу насолоджуватися тим, що ми робимо з ним зараз. Найкраща порада, яку він дав мені в цьому сезоні, була просто "не намагатися бути Філом Фоденом у кожній дії", і я відчуваю, що ця порада дійсно пройшла довгий шлях.
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Я вже давно працюю тут з тренером. І я думаю, що зараз настав час для мене зробити крок вперед і спробувати стати людиною, яка буде забивати голи. Я знав, на що я здатен у цьому сезоні, і дуже приємно сказати, що у мене був хороший сезон, і я хочу його продовжити", – цитує Фодена BBC.
Важливо зазначити, що після того, як Хосеп Гвардіола привів Ман Сіті до рекордного четвертого поспіль чемпіонського титулу АПЛ, він порушив питання про те, що він може піти з клубу, коли його контракт закінчиться в кінці наступного сезону.
До слова, цього сезону Фоден провів за Манчестер Сіті 52 матчі, забив 27 голів та віддав 11 асистів. Також 23-річний футболіст став найкращим гравцем сезону АПЛ.
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