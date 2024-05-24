"Я не знав нікого іншого, окрім нього, тому буде дивно, коли він піде. Я не хочу занадто багато про це думати. Я хочу насолоджуватися тим, що ми робимо з ним зараз. Найкраща порада, яку він дав мені в цьому сезоні, була просто "не намагатися бути Філом Фоденом у кожній дії", і я відчуваю, що ця порада дійсно пройшла довгий шлях.

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Я вже давно працюю тут з тренером. І я думаю, що зараз настав час для мене зробити крок вперед і спробувати стати людиною, яка буде забивати голи. Я знав, на що я здатен у цьому сезоні, і дуже приємно сказати, що у мене був хороший сезон, і я хочу його продовжити", – цитує Фодена BBC.

Важливо зазначити, що після того, як Хосеп Гвардіола привів Ман Сіті до рекордного четвертого поспіль чемпіонського титулу АПЛ, він порушив питання про те, що він може піти з клубу, коли його контракт закінчиться в кінці наступного сезону.

До слова, цього сезону Фоден провів за Манчестер Сіті 52 матчі, забив 27 голів та віддав 11 асистів. Також 23-річний футболіст став найкращим гравцем сезону АПЛ.

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