"У мене була мета – грати за збірну Грузії. Неважливо, чи була в мене конкуренція у збірній України. Просто хотілося грати у грузинській команді.

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Чому в мене був український паспорт? До цього ж у мене був паспорт грузинський. Але я від нього відмовився. Тому що для академії Динамо Київ мені потрібен був український паспорт, щоб я залишився у клубі. В мене була мрія – потрапити у першу команду, тому я і взяв паспорт. Але в мене не було мрії потрапити до національної збірної України.

Це вже потім по факту, коли роки йшли – мене викликали у молодіжні збірні України через те, що я виділявся. Мені доводилося грати за ці збірні. Я не кажу, що я цього не хотів. Я хотів допомогти, бо вважав себе якоюсь частиною українцем. Але зараз я з грузинським паспортом, бо моя мрія – грати за збірну Грузії. Якщо хтось каже про те, що мене не викликали у збірну України і я змінив паспорт – то це не так", – сказав Цітаішвілі у коментарі NV.

Нагадаємо, Георгій виступав за збірні України різних вікових груп (від U-17 до U-21). Під керівництвом Олександра Петракова у 2019 році став переможцем молодіжного чемпіонату світу. До травня 2021-го мав український паспорт, однак вже у серпні отримав дебютний виклик у збірну Грузії. З того часу провів за національну команду 14 матчів, в яких забив 1 гол.

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