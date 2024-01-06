"Багато що залежало від мене і від ситуації в команді. Тоді був період, коли Динамо переживало свої не найкращі часи. Не було впевненості, не було того відчуття, що я потрібен тренерському штабу. Я не говорю про всіх.

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У штабі Олександра Хацкевича я відчував свою потрібність, розумів, що я важливий гравець. З іншими тренерами я не відчував себе впевнено. А в такому віці, коли ти невпевнений і ще й психологічно не готовий – це дуже важко. Я не скажу, що мені не давали грати. Були свої шанси, але виходити на гру, коли немає впевненості – складно. Тому я і не проявляв себе так, як треба було. Як всі очікували.

Одноклубники? Були періоди, коли вони допомагали. Були періоди, коли не допомагали. Іноді були незадоволені від того, що я багато разів втрачав м'яч. Але це нормально. Такий футбольний процес. Я мав бути готовим до цього психологічно.

Тоді я молодим був і не розумів усього. Були інші думки і вважав, що має бути все інакше. Думав, що всі проти мене. Але мали працювати зі мною близькі люди і говорити, що таке можливо. Або ж я мав працювати з різними людьми і очікувати такого. Але я був до цього не готовий. Я швидко перестрибував різні вікові категорії. Там не було ніякого тиску і тому відчував себе впевнено. А коли потрапив у дорослу команду, то відчув тиск не тільки від футболістів чи керівництва, але й від фанатів. У молодих гравців майже немає тиску, а в дорослих футболістів він є. Бо треба приносити результат. І коли я припускався помилок, то мною були незадоволені. Я мав би бути до цього готовим, але на той момент цього не було", – сказав Цітаішвілі у коментарі NV.

Нагадаємо, Георгій – вихованець Динамо, контракт з яким чинний до літа 2025 року. Виступав в орендах за Ворсклу, Чорноморець, краківську Віслу та познанський Лех. Угода з Динамо Батумі розрахована до 30 червня 2024-го. Transfermarkt оцінює Цітаішвілі у 800 тисяч євро.

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