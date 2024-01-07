"У меня была цель – играть за сборную Грузии. Не важно, была ли у меня конкуренция в сборной Украины. Просто хотелось играть в грузинской команде.

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Почему у меня был украинский паспорт? До этого же у меня был паспорт грузинский. Но я от него отказался. Потому что для академии Динамо Киев мне нужен был украинский паспорт, чтобы я остался в клубе. У меня была мечта – попасть в первую команду, поэтому я и взял паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины.

Это уже потом по факту, когда годы шли – меня вызывали в молодежные сборные Украины из-за того, что я выделялся. Мне приходилось играть за эти сборные. Я не говорю, что я этого не хотел. Я хотел помочь, потому что считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас я с грузинским паспортом, потому что моя мечта – играть за сборную Грузии. Если кто-то говорит о том, что меня не вызвали в сборную Украины и я сменил паспорт – то это не так", – сказал Цитаишвили в комментарии NV.

Напомним, Георгий выступал за сборные Украины разных возрастных групп (от U-17 до U-21). Под руководством Александра Петракова в 2019 году стал победителем молодежного чемпионата мира. До мая 2021-го имел украинский паспорт, однако уже в августе получил дебютный вызов в сборную Грузии. С тех пор провел за национальную команду 14 матчей, в которых забил 1 гол.

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