"Я хочу залишитись у клубі, але ця ситуація не в моїх руках. Це в їхніх руках. Вони знають, чого я хочу. У мене не божевільні запити.

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Індивідуальні нагороди? Мене вони не дуже турбують. Чи хочу я стати найкращим у світі? Так, звичайно. Я не можу брехати, говорячи, що не думав про це. Ні, я думаю про це.

Я хочу бути найкращим гравцем світу. Але я буду щасливим, навіть якщо не візьму "Золотий м'яч". У мене в житті все добре, все гаразд. Іноді мені здається, що це – політика. Я хочу знову вийти на чемпіонат світу, хочу перемогти на Кубку Африки", – цитує Салаха GQ magazine.

До слова, контракт Мохамеда завершується влітку 2023 року. За чутками, єгиптянину можуть запропонувати нову угода із зарплатнею в понад 500 тисяч фунтів за тиждень, що стане абсолютним рекордом АПЛ.

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