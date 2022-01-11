"Я хочу остаться в клубе, но эта ситуация не в моих руках. Это в их руках. Они знают, чего я хочу. У меня не безумные запросы.

Ливерпуль хочет удержать Салаха рекордной зарплатой в АПЛ: цифры впечатляют

Индивидуальные награды? Меня они не очень беспокоят. Хочу ли я стать лучшим в мире? Да конечно. Я не могу лгать, говоря, что не думал об этом. Нет, я думаю об этом.

Я хочу быть лучшим игроком в мире. Но я буду счастлив, даже если не возьму "Золотой мяч". У меня в жизни все хорошо, все хорошо. Иногда мне кажется, что это политика. Я хочу снова выйти на чемпионат мира, хочу победить на Кубке Африки", – цитирует Салаха GQ magazine .

К слову, контракт Мохамеда истекает летом 2023 года. По слухам, египтянину могут предложить новое соглашение с зарплатой более 500 тысяч фунтов в неделю, что станет абсолютным рекордом АПЛ.