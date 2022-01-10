Ірландський захисник Річард Данн випромінював олдскульну харизму. Шибайголова за межами поля, який завжди бився за емблему на серці. Такі хлопці не залишають байдужими.

"Я думаю, що він один з найкращих захисників, яких я коли-небудь бачив. А я грав з Джоном Террі і Ріо Фердінандом у збірній Англії", – сказав якось про Річарда Данна його партнер по обороні Майка Річардс.

Проте таким Річарда Данна знали не завжди. Фактично його футбольне життя було поділене на дві частини: до своєрідної трансформації та після неї.

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Відштовхнутися від дна

Коли Кевін Кіган у 2001-му очолив Манчестер Сіті, то однією з головним проблем тренера став саме капітан команди Річард Данн. Той полюбляв порушити режим і нехтував дисципліною. Тренер пригрозив футболісту припиненням співпраці. Данн взявся за голову, а пізніше неодноразово визнавався гравцем року за версією вболівальників. Протягом чотирьох років поспіль (з 2005-го по 2008-й) Річард отримував почесну нагороду, а загалом провів майже 300 матчів за Сіті.

Данн для мене завжди буде прикладом того, чому тренер не повинен приймати надто поспішних рішень, – зазначав потім Кевін Кіган.

Екс-зірка Манчестер Сіті Денніс Тюарт, який на той момент працював директором клубу, характеризував Данна як "великого дурного хлопця, який любить випити". Одного дня Кіган поскаржився Тюарту, мовляв капітан приходить на тренування із запахом алкоголю.

"Тренер підтримував мене, незважаючи ні на що. Він попросив мене змінитися, і я повинен був змінитися. Коли я повернувся в команду, моє життя стало іншим. Це був абсолютно новий спосіб життя. Здається, це принесло мені користь", – розповідав Данн про свої відносини з Кіганом.

Данн та Кіган / фото з відкритих джерел

Великий аванс

У кар'єрі Річарда Данна було лише чотири професійні команди. Розпочинав він у складі любительського Хоум Фарм із Дубліна. Коли хлопцю виповнилося 15, його запросив Евертон. Спершу він виступав за юнацьку команду, а згодом дебютував за основу.

Мені було 17 років, я грав у Прем’єр-лізі на очах у великої аудиторії та отримував 200 фунтів стерлінгів на тиждень. І я любив кожну хвилину цього. Я сидів у кутку роздягальні поряд з такими людьми як Андрій Канчельскіс та Невіл Саутолл з надією, що стану своїм, – згадував Данн.

Коли у 1997-му Евертон очолив Дейв Вотсон, то запитав Річарда, де той комфортніше почуватиметься в обороні: справа чи зліва. "Мені байдуже, я просто хочу грати", – відповів Данн.

Проти своїх

У 2009-му Данн підписав контракт з Астон Віллою, проте Манчестер Сіті залишився особливою командою для захисника. Незабаром він відзначився дебютним голом за бірмінгемців і забив його якраз у ворота Сіті. На знак поваги до колишньої команди, у складі якої він провів 9 років, Данн відмовився святкувати той гол.

Данн (праворуч) після гола у ворота Манчестер Сіті / фото Астон Вілла

Як би не було, мені приємно забити свій перший гол, та я все одно пам’ятаю, наскільки Манчестер Сіті допоміг мені, – пояснив свій вчинок Данн і зірвав оплески вболівальників "містян".

Через три роки ірландський захисник у матчі проти Сіті зазнав важкої травми. У зіткненні з Джо Хартом оборонець Вілли зламав ключицю.

Зіткнення з Джо Хартом / фото Астон Вілла

Король автоголів та вилучень

Показник Річарда Данна за кількістю голів, забитих у власні ворота, вражає. Захисник 10 разів відзначався самострілами у складі трьох команд: Манчестер Сіті, Астон Вілли та КПР. Цікаво те, що найближчі переслідувачі Данна відстають одразу на три удари (у Джеймі Каррагера, Філа Ягелки та Мартіна Шкртела по 7 автоголів).

Ймовірно, "досягнення" Данна ще довго залишатиметься непобитим, адже ніхто з цієї трійці вже не виступає в АПЛ. Найближче до антирекорду серед нинішніх гравців Прем'єр-Ліги перебуває Джон Еванс. У 34-річного захисника Лестера 6 автоголів.

До речі, вперше м'яч у власні ворота Данн відправив доволі пізно – у 25 років. А у 2008-му (з квітня по листопад) футболіст Сіті тричі відзначався автоголом.

Данн вражає власні ворота у грі з Ліверпулем

На цьому статус рекордсмена для Данна не завершується. У колекції Річарда 8 вилучень у поєдинках АПЛ. Оборонець отримував їх у складі двох команд: Евертона та Манчестер Сіті. Данн ділить першу сходинку в АПЛ за цим показником з Данканом Фергюсоном та Патріком Вієйра.

Душа збірної

Уродженець Дубліна дебютував за національну команду у 20. Загалом Данн провів за Ірландію 80 поєдинків. Абсолютна більшість вболівальників та журналістів виокремлюють один матч, який на їхню думку, став найвидатнішим перфомансом Річарда у складі головної команди країни.

Данн у грі з Росією / колаж championat.com

6 вересня 2011-го ірландці гостювали у Москві. Обидві команди боролися за лідерство у кваліфікаційній групі за вихід на Євро-2012. Гра у "Лужниках" завершилася без голів, а героєм зустрічі став Данн. У першому таймі він вибив м'яч з лінії порожніх воріт, а за 15 хвилин до завершення гри здійснив феєричний підкат. Ірландець зніс Юрія Жиркова та разом з ним вилетів на бігові доріжки. Як наслідок, роздерте обличчя і футболка, залита кров'ю.

Рефері Фелікс Брих наказав Данну змінити футболку. Оскільки запасної Річард не мав, то адміністраторам довелося нашвидкоруч готувати нову. "П'ятірка" на грудях та спині Данна стала справжнім символом.