Мерсисайдці готові піти на неймовірні витрати, щоб продовжити співпрацю з Мохамедом Салахом.

Ліверпуль може зробити єгиптянина найбільш високооплачуваним гравцем в історії англійського футболу, інформує ESPN.

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Все заради продовження контракту, який розрахований до літа 2023 року. Наразі йдеться про суму в понад 500 тисяч фунтів за тиждень, яку ніхто в Прем'єр-лізі до цього ще не отримував.

Зауважимо, Салах вже тривалий час є лідером колективу. Цього сезону він провів за мерсисайдців 24 матчі, у яких забив 22 м'ячі й віддав 9 асистів. За Ліверпуль Мохамед виступає з 2017-го.

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