"Чесно кажучи, вдома пропускати три м'ячі – трохи забагато. Але гра була веселою з обидвох сторін. Ми мали достатньо велику перевагу, відзначилися трьома голами, і стільки ж пропустили.

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Наші захисники зіграли дуже слабко в плані оборони та підбору м'ячів. За 11 матчів ми пропустили чотири, а тут за одну гру – три. Це насторожує, але я думаю, що до наступного матчу ми це виправимо. Хоча сама наша гра була на хорошому рівні, тримали м'яч і створювали моменти. У футболі так є, що суперник завдає чотирьох ударів, три з яких опиняються у сітці воріт.

Ми хотіли грати о 13:00, але нам поставили початок на 12:00. Це залежить від ПФЛ. Я не є прихильником таких ранніх матчів, однак ми живемо у такій ситуації, що нікуди від цього не дінешся. Найкраще – це грати ввечері, коли організм найбільше здатний до фізичних навантажень. З Нивою Бузовою у наступному турі ми теж граємо у ранній час о 12:30.

Максим Чех вперше вийшов зі стартових хвилин і мені сподобався. Була хороша гра у його виконанні. Я думаю, що це буде наш основний гравець, тому що він практично не губив м’ячі. Враховуючи те, що Чех багато пропустив і лікувався, то як для першого разу зіграв непогано.

Чи здивувало мене чимось Прикарпаття? Це непоступлива команда, з ними не так просто грати. Вони діяли на контратаках, наситили оборону та не давали нам розбігатися. Ми самі винні, адже за такої переваги пропускати вдома три м'ячі... У мене дуже серйозні претензії до захисників, особливо центральних. Маємо це виправити", – цитує Маркевича офіційний сайт "левів".

Нагадаємо, після 12-ти турів Карпати з 30-ма очками лідирують у турнірній таблиці групи А Першої ліги, випереджаючи Ниву Бузова на 8 балів.

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