"Скажу, що бюджет аматорів, Другої ліги – десь однаковий. Ну, відсотків на 30 більше у Другій лізі, ніж в аматорах.

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Сьогодні Друга ліга – це ті самі аматори. Аматори навіть можуть обіграти команди з Другої ліги. Там краще не затримуватись, бо це колосальна розтрата грошей. У професіонали заходять президенти, власники клубів, дістають гаманець – ось вам.

Щоб ви розуміли, у нас навіть у Першій лізі минулого року зарплата була 8-12 тисяч гривень. І преміальні від 2 до 3 тисяч гривень. Це вже після початку війни. Коли ми зайшли у Другу лігу, у нас бюджет був 5-6 мільйонів гривень, але курс долара був 26 грн. Тоді було трохи по-іншому все", – сказав Ярошенко в інтерв'ю Брутальному футболу.

Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення ФСК Маріуполь виступав під назвою Яруд. Нині азовці після 11-ти турів йдуть у турнірній таблиці групи Б Першої ліги на шостій сходинці, набравши 15 очок.

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