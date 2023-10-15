Карпати Львів і Прикарпаття 15 жовтня зіграли матч 12-го туру чемпіонату України у Першій лізі. Рахунок і огляд гри читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 12-й тур

Карпати Львів – Прикарпаття – 3:3

Голи: Підлепенець, 10, Сухар, 12, Демченко, 59 – Хома, 9, 55, Цоцюра, 32 (пен)

Галицьке дербі відкрило недільню програму 12-го туру Першої ліги. Напередодні Карпати отримали позитивні новини з Тернополя, де місцева Нива здолала головного переслідувача львів'ян – Ниву Бузова. Відповідно, у випадку перемоги команда Мирона Маркевича відривалася вже на 10 очок. Прикарпаття підходило до гри у нижній частині таблиці – 7 місце, 12 очок. Щоправда, івано-франківці не програвали вже 7 матчів поспіль – 2 перемоги, 5 нічиїх. Востаннє Прикарпаття поступалося в чемпіонаті ще в серпні.

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Це вже третя зустріч команд у сезоні 2023/24. Саме Прикарпаття на початку серпня вибило Карпати з Кубка України. А поєдинок першого кола в Івано-Франківську вийшов доволі скандальним. Тоді арбітр призначив спірний пенальті на користь Карпат, які виграли 1:0, а після матчу Прикарпаття публічно висловило невдоволення роботою суддівської бригади. Зрештою, арбітр визнав свою помилку. Сьогодні, на щастя, суддівських скандалів не було – арбітри відпрацювали без інцидентів. Головними героями були футболісти.

У стартовому складі Карпат нарешті дебютував Максим Чех, який перебрався до "зелено-білих" ще влітку. Чемпіон світу у складі збірної України U-20 вперше вийшов в основі. Натомість не було Владислава Бабогла, який вирушив у збірну Молдови.

Карпати одразу захопили ігрову перевагу, переважно атакуючи правим флангом, де регулярно підключався Полегенько. На 6-й хвилині Чачуа пробив штрафний із небезпечної позиції – у стінку. Француз ледь не зрізав м'яч у власні ворота після подачі кутового. Кіпер Прикарпаття зреагував.

А далі почалися гойдалки. Спершу забили гості. Після помилки Богдана Пороха Андрій Хома вибіг на побачення з Кожухарем і ідеально точно пробив у кут воріт. М'яч від стійки влетів у сітку. 0:1 на 6-й хвилині.

Карпати відповіли миттєво. І як! На 10-й хвилині Підлепенець отримав пас від Рябова, прокинув поміж ніг супернику і влучно пробив у ближній кут. А на 12-й "леви" вже вели в рахунку. Тимофій Сухар забив дебютний гол за Карпати – Роман Герич відверто проспав його потужний удар з-за меж штрафного у ближній кут. За якихось кілька митттєвостей команда Мирона Маркевича перевернула гру.

Але й Прикарпаття не знітилося. Гості покарали львів'ян за чергову помилку, яких сьогодні не бракувало. Рябов зіграв рукою, блокуючи удар. Арбітр призначив пенальті, який реалізував Цоцюра. Насичений подіями перший тайм завершився з рахунком 2:2.

По перерві Прикарпаття забило знову. Андрій Хома оформив дубль гарматним ударом з-за меж штрафного у ближній кут. Восьмий гол форварда Прикарпаття у сезоні – він є найкращим бомбардиром Першої ліги.

Маркевич випустив Крістіана з Демченком, і цей хід тренера одразу ж зіграв. Підлепенець з правого флангу прострілив у штрафний, а Демченко ударом від поперечини зрівняв рахунок. 3:3 – суперматч на стадіоні Україна. Все завершилося надрезультативно. Прикарпаття довело безпрограшну серію вже до 8-ми поєдинків. Карпати, хоч і не виграли, але збільшили відрив від Ниви – "леви" випереджають конкурента на 8 очок і впевнено очолюють групу А.