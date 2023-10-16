"Честно говоря, дома пропускать три мяча – многовато. Но игра была веселой с обеих сторон. Мы имели достаточно большое преимущество, отличились тремя голами, и столько же пропустили.

Президент клуба Первой лиги удивил уровнем зарплат в своей команде

Наши защитники сыграли очень слабо в плане обороны и подбора мячей. За 11 матчей мы пропустили четыре, а здесь за одну игру – три. Это настораживает, но я думаю, что к следующему матчу мы это исправим. Хотя сама наша игра была на хорошем уровне, держали мяч и создавали моменты. В футболе так есть, что соперник наносит четыре удара, три из которых оказываются в сетке ворот.

Мы хотели играть в 13:00, но нам поставили начало на 12:00. Это зависит от ПФЛ. Я не являюсь сторонником таких ранних матчей, однако мы живем в такой ситуации, что никуда от этого не денешься. Лучше всего – это играть вечером, когда организм больше всего способен к физическим нагрузкам. С Нивой Бузовой в следующем туре мы тоже играем в раннее время в 12:30.

Максим Чех впервые вышел со стартовых минут и мне понравился. Была хорошая игра в его исполнении. Я думаю, что это будет наш основной игрок, потому что он практически не терял мячи. Учитывая то, что Чех много пропустил и лечился, то как для первого раза сыграл неплохо.

Удивило ли меня чем-то Прикарпатье? Это неуступчивая команда, с ними не так просто играть. Они действовали на контратаках, насытили оборону и не давали нам разбегаться. Мы сами виноваты, ведь при таком преимуществе пропускать дома три мяча... У меня очень серьезные претензии к защитникам, особенно центральным. Должны это исправить", – цитирует Маркевича официальный сайт "львов".

Напомним, после 12-ти туров Карпаты с 30-ю очками лидируют в турнирной таблице группы А Первой лиги, опережая Ниву Бузова на 8 баллов.

Карпаты укрепили лидерство в Первой лиге, устроив голепад с Прикарпатьем – джокер Маркевича спас львовян