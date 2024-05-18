У суботу відбулись кілька матчів 29-го туру Другої ліги. Читайте огляд матчів Другої ліги на "Футбол 24".

Друга ліга 2023/24, 29-й тур

Кудрівка – Карпати-2

Голи: Волошин, 56 – Ломницький, 42, Шах, 48

Вилучення: Здоренко, 64 (Кудрівка)

Кремінь-2 – Локомотив – 0:3

Голи: Поліщук, 11, Мордас, 27, Каранга, 87

Карпати-2 втримали перемогу над Кудрівкою. Львів'яни повели в рахунку наприкінці першого тайму зусиллями Ломницького, а Шах на старті другої половини подвоїв перевагу. Волошин відіграв один м'яч, але Карпати-2 втримали переможний рахунок. Кудрівці ще завадило вилучення Здоренка на 64-й хвилині.

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А Локомотив на виїзді розбив Кремінь-2, який залишився без шансів на порятунок. Поліщук на старті першого тайму реалізував вихід віч-на-віч, а Мордас у середині тайму забив другий м'яч. Каранга під кінець зустрічі поставив крапку в матчі.

Таким чином, Карпати-2 піднялись на п'яте місце, обігнавши Кудрівку на 2 очки, Локомотив набрав 27 пунктів (10 місце), а Кремінь-2 з 5 балами останній.