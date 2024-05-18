Центральний захисник ЛНЗ Назарій Муравський продовжив угоду з клубом, повідомляє офіційний сайт черкасців.

Кривбас оголосив про продовження контрактів одразу з 3-ма лідерами і голкіпером

24-річний оборонець підписав контракт на три сезони – до 31 грудня 2027 року.

Нагадаємо, Муравський – вихованець Шахтаря, однак за головну команду "гірників" так і не зіграв. У лютому 2022-го перейшов у Львів. З березня 2023-го виступав за ЛНЗ на правах оренди, після закінчення якої став повноцінним гравцем черкасців.

У поточному сезоні провів за команду Олега Дулуба 26 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

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