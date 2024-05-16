У четвер, 16 травня, головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив заявку команди на Євро-2024. До неї увійшли 25 гравців.

Як і очікувалося, Дешам вирішив уперше викликати до збірної форварда ПСЖ Бредлі Барколя, а також лівого захисника Реала Ферлана Менді. Останній не одягав футболку "Ле Бльо" з вересня 2022 року. Як інформує L'Equipe, головним сюрпризом стало включення до списку гравців опорного півзахисника Аль-Іттіхада Н'Голо Канте.

Дешам шокував Францію – він вніс до заявки збірної на Євро-2024 гравця, якого не викликав майже два роки

У заявку не потрапив травмований Лукас Ернандес (ПСЖ). Водночас Дешам сподівається на відновлення травмованих Орельєна Чуамені (Реал), Кінгслі Комана (Баварія) і Майка Меньяна (Мілан) – у них ще є час на відновлення.

Заявка збірної Франції на Євро-2024

Воротарі: Майк Меньян (Мілан), Альфонс Ареола (Вест Хем), Бріс Самба (Ланс);

Захисники: Жюль Кунде (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер), Жонатан Клос (Марсель), Ібрагіма Конате (Ліверпуль), Дайот Упамекано (Баварія), Вілльям Саліба (Арсенал), Тео Ернандес (Мілан), Ферлан Менді (Реал);

Півзахисники: Адрієн Рабьйо (Ювентус), Юссуф Фофана (Монако), Едуардо Камавінга (Реал), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ), Н'Голо Канте (Аль-Іттіхад), Антуан Грізманн (Атлетіко);

Нападники: Кінгслі Коман (Баварія), Бредлі Барколя (ПСЖ), Усман Дембеле (ПСЖ), Олів'є Жиру (Мілан), Рандаль Коло Муані (ПСЖ), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам (Інтер).

Кроос повернувся у збірну Німеччини асистом на 8 секунді – Бундестім не помітила Францію, Мбаппе провалився