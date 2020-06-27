"У Кубку України у Ворскли буде шанс": Павлов порівняв Динамо з Шахтарем 11-річної давності

Екс-тренер Ворскли та Маріуполя Микола Павлов прокоментував вихід полтавського клубу у фінал Кубка України.

"Я не здивувався виходу Ворскли у фінал, тому що у ній працює мій вихованець Юра Максимов. Я знаю все, що відбувається у цій команді, і не здивований, що вони перемогли. Хоча у мене було передчуття, що Маріуполь все-таки пройде, тому що він грав удома. Такий шанс буває раз у житті, раз за всю історію. І він його втратив. Цим трошки засмучений. Але радий за Ворсклу.

Максимов пообіцяв дати зіграти Ісенку у фіналі Кубка України проти Динамо

Що стосується героя серії післяматчевих пенальті, 16-річного воротаря Ворскли Павла Ісенка, то в цьому і полягає чуття тренера. Уміння ризикувати, брати на себе відповідальність, що у повній мірі проявив Юра Максимов. Павло Ісенко нагадав, як під час моєї роботи у Дніпрі, у мене грав Сергій Перхун. Але одна справа, коли воротаря випускають на одинадцятиметрові і інша справа у цьому віці вийти у стартовому складі. Пенальті – це справа випадку, це лотерея. Але він молодець, обіграв виконавців пенальті.

Те, що Максимов прийшов після Косовського і дав такий результат говорить про те, що з тренером в Полтаві явно вгадали. І Юра Максимов за такий нетривалий час довів, що він з цим завданням справляється набагато краще, ніж його попередник, як би неприємно мені було про це говорити. В одному випадку після тренера – провал, в іншому випадку – підйом. Значить, Максимов точно заслужив хороші оцінки. Я знаю, що він і в колективі з хлопцями знайшов спільну мову.

Думаю, у фіналі у Ворскли шанси будуть. Динамо – це ж не Шахтар, який полтавці вже обігрували у фіналі Кубка 11 років тому", – сказав Павлов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у другому півфінальному матчі Кубка України Ворскла у серії пенальті здолала Маріуполь і вийшла у фінал турніру, де зустрінеться з київським Динамо. Героєм зустрічі став 16-річний голкіпер полтавців, який вийшовши на заміну на серію одинадцятиметрових, потягнув три удари суперників.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу