Максимов пообіцяв дати зіграти Ісенку у фіналі Кубка України проти Динамо

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов не виключає появи 16-річного голкіпера Павла Ісенка у фіналі Кубка України з київським Динамо.

"Ісенко з нами тренується. З нами вся молодь тренується. У нас в обоймі 20 молодих футболістів. Так, знали про його талант відбивати пенальті, дивилися на його гру. На матч з Маріуполем три воротарі поїхало. Говорили Паші, що, якщо буде така ситуація з пенальті, буде відбивати. Ми готувалися до цього.

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Думки щодо фіналу? Звичайно, дамо бій Динамо. Там уже хлопців навіть налаштовувати не треба. Дай Бог, якщо пенальті будуть, Ісенко буде стояти на воротах. Я це обіцяю. У нас є воротарі. У кожного свої сильні сторони. Але перспектива у Ісенка буде завжди", – цитує Максимова Meta-ratings.

Нагадаємо, Ісенко у матчі проти Маріуполя дебютував за Ворсклу, замінивши Дмитра Різника перед серією пенальті. Павло сповна відплатив Юрію Максимову за довіру, фактично вигравши серію пенальті. Юний голкіпер відбив три удари в серії, що дозволило його команді пробитися у фінал, де належить зіграти проти Динамо.

Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу