"В Кубке Украины у Ворсклы будет шанс": Павлов сравнил Динамо с Шахтером 11-летней давности

Экс-тренер Ворсклы и Мариуполя Николай Павлов прокомментировал выход полтавского клуба в финал Кубка Украины.

"Я не удивился выходу Ворсклы в финал, потому что в ней работает мой воспитанник Юра Максимов. Я знаю все, что происходит в этой команде, и не удивлен, что они победили. Хотя у меня было предчувствие, что Мариуполь все-таки пройдет, потому что он играл дома. Такой шанс бывает раз в жизни, раз за всю историю. И он его потерял. Этим немножко расстроен. Но рад за Ворсклу.

Максимов пообещал дать сыграть Исенко в финале Кубка Украины против Динамо

Что касается героя серии послематчевых пенальти, 16-летнего вратаря Ворсклы Павла Исенко, то в этом и заключается чутьё тренера. Умение рисковать, брать на себя ответственность, что в полной мере проявил Юра Максимов. Павел Исенко напомнил, как во время моей работы в Днепре, у меня играл Сергей Перхун. Но одно дело, когда вратаря выпускают на серию одиннадцатиметровых и другое дело в этом возрасте выйти в стартовом составе. Пенальти – это дело случая, это лотерея. Но он молодец, обыграл исполнителей пенальти.

То, что Максимов пришел после Косовского и дал такой результат говорит о том, что с тренером в Полтаве явно угадали. И Юра Максимов за столь непродолжительное время доказал, что он с этой задачей справляется гораздо лучше, чем его предшественник, как бы неприятно мне было об этом говорить. В одном случае после тренера - провал, в другом случае – подъем. Значит, Максимов точно заслужил хорошие оценки. Я знаю, что он и в коллективе с ребятами нашел общий язык.

Думаю, в финале у Ворсклы шансы будут. Ведь Динамо – это не Шахтер, который полтавчане уже обыгрывали в финале Кубка 11 лет назад", – сказал Павлов в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, во втором полуфинальном матче Кубка Украины Ворскла в серии пенальти одолела Мариуполь и вышла в финал турнира, где встретится с киевским Динамо. Героем встречи стал 16-летний голкипер полтавчан, который выйдя на замену на серию одиннадцатиметровых, потянул три удара соперников.

Ворскла переиграла Мариуполь в полуфинале Кубка Украины – 16-летний герой взял три пенальти и вывел Полтаву в финал