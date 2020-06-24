Ворскла переграла Маріуполь у півфіналі Кубка України – 16-річний герой взяв три пенальті та вивів Полтаву до фіналу

Полтавська Ворскла здолала Маріуполь у рамках 1/2 фіналу Кубка України. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Другий півфінальний матч турніру суперники розпочали обережно. Вочевидь, далося взнаки хвилювання – усе ж середняки УПЛ не часто реально претендують на вихід до фіналу.

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Перша небезпека виникла на 11-й хвилині, коли Пуцлін пробив з льоту після помилки Яворського – рикошет і кутовий. У відповідь Мишньов пробив низом із лінії штрафного майданчика, але оборонець Ворскли заблокував цю спробу. Тут же полтавці могли відкрити рахунок, проте м'яч після дальнього удару Кане пройшов поруч із стійкою.

Наступного моменту довелося чекати хвилин 15, а в епіцентрі подій знову опинився малійський захисник Ворскли. Цього разу Кане класно пробив зі штрафного поблизу кута карної зони, однак Гальчук витягнув м'яч з-під стійки. Добивання ж у виконанні Чеснакова вийшло дуже невдалим – сфера пройшла далеко від площини воріт.

Зрозумівши, що з гостями краще не жартувати, приазовці додали обертів. Тиск Маріуполя швидко дав плоди: на 37-й хвилині Горбунов підхопив м'яч, змістився з флангу до центру й пробив із півкола штрафного, а Різник, дезорієнтований Чурком (і, схоже, міні-рикошетом від нього), не впорався із ударом хавбека – 1:0!

Ще до перерви Горбунов міг оформити дубль. 26-річний приазовець вискочив на побачення з голкіпером, але програв полтавцю у ближньому бою. Показати майстер-клас молодшому партнеру міг Фомін, але після пасу Топалову під удар суддівська бригада зафіксувала у ветерана офсайд.

Зі старту другої половини гри прогнозовано активніше заграли гості. Ось уже Скляр ударом головою цілив у дальній кут після навісу Ребенка – неточно. А за кілька хвилин Кане чудовою діагоналлю вивів того ж Ребенка на ударну позицію, але той не зміг акцентовано пробити, тому Гальчук впорався із загрозою.

Розчарувавшись у партнерах, малієць взяв ініціативу на себе й знову спробував пробити воротаря Маріуполя дальнім ударом, але той і цього разу не дрімав. Після цього епізоду гра обох команд стала хаотичнішою – і приазовці, і полтавці намагалися відповідати атакою на атаку, забувши про центр поля.

"Рваний" стиль, однак, не збільшив кількість небезпечних моментів. Такий підхід Маріуполя за переможного рахунку виглядав авантюрно. Зрештою, приазовці були покарані за зайву активність попереду. На 79-й хвилині Тищенко сфолив проти Степанюка у власному штрафному й привіз пенальті. До позначки підійшов Кане й впевнено переграв Гальчука – 1:1.

Емоційний підйом ледь не дозволив Ворсклі відразу ж вийти вперед. Безумовно найкращий у складі полтавців Кане змістився з флангу до центру й елегантно підкручував м'яч у дальній кут, але той просвистів поруч із дев'яткою! Тут же Гальчук відбив перед собою, але скористатися безладом Маріуполя в обороні полтавці не змогли.

А на 89-й хвилині малієць після пасу з глибини опинився на ударній позиції, але його постріл з льоту парирував кіпер. Атака ж другим темпом призвела лише до кутового. Доданий арбітром час команди провели обережніше, тому нагод забити більше не створили. Справа перейшла до екстра-тайму.

У додатковий час ініціативу продовжила контролювати Ворскла. Натомість маріупольці періодично намагались огризнутися в контратаках. Як наслідок, у перші 15 хвилин команди обмінялися моментами. Удар Фоміна після розвороту в дев'ятку пройшов над перекладиною, а Полегенько лише в останню мить завадив Сапаю замкнути фланговий простріл.

Ще менше моментів створили суперники в другій 15-хвилинці. На полі побільшало боротьби, а м'яч переважно тримався у центрі поля. Ледь не єдиний раз порушив цю рівновагу Полегенько, але його удар метрів із 20-ти вийшов надто неточним. Зрештою, матч справедливо перейшов у серію пенальті.

Зайвої інтриги лотереї додав керманич гостей Юрій Максимов, який спеціально під одинадцятиметрові випустив 16-річного (!) воротаря Павла Ісенка. Юний кіпер парирував перший же удар – від Кулакова. Але шанси команд відразу зрівняв полтавець Шехіч, відправивши м'яч на трибуни. Далі Ісенко ледь не взяв постріл Полегенька, а потім відбив невдалу панєнку Ігнатенка. І хоч Баєнко не забив Гальчуку, але юніор Ворскли взяв останній удар і вивів Полтаву до фіналу!

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