Перегравання матчів Кубка Англії буде скасовано, починаючи з наступного сезону. Як інформує Daily Mail, нововведення регламенту торкнуться середніх і пізніх стадій турніру – починаючи з третього раунду.

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Перегравання, починаючи з п'ятого раунду турніру, не проводилися з сезону 2018/19, але перегравання матчів третього і четвертого раундів, як і раніше, є найважливішим джерелом доходу для клубів нижчих дивізіонів. Трансльовані по телебаченню перегравання третього і четвертого раундів приносять кожному клубу 40 тисяч і 55 тисяч фунтів стерлінгів відповідно. Крім цього суперники отримують рівну 45-відсоткову долю доходів від продажу квитків, незалежно від місця проведення гри.

Починаючи з наступного сезону, EFL планує змінити формат Кубка англійської ліги. Півфінальна стадія складатиметься з одного матчу замість двох.

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