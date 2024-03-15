Переигровки матчей Кубка Англии будут отменены, начиная со следующего сезона. Как информирует Daily Mail, нововведения регламента коснутся средних и поздних стадий турнира – начиная с третьего раунда.

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Переигровки, начиная с пятого раунда турнира, не проводились с сезона 2018/19, но переигровки матчей третьего и четвертого раундов по-прежнему являются важнейшим источником дохода для клубов низших дивизионов. Транслируемые по телевидению переигровки третьего и четвертого раундов приносят каждому клубу 40 тысяч и 55 тысяч фунтов стерлингов соответственно. Помимо этого соперники получают равную 45-процентную долю доходов от продажи билетов, вне зависимости от места проведения игры.

Начиная со следующего сезона, EFL планирует изменить формат Кубка английской лиги. Полуфинальная стадия будет состоять из одного матча вместо двух.

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