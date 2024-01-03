Директор Ineos зі спортивних питань Дейв Брейсфорд хоче переглянути підхід Юнайтед щодо підбору гравців. У цьому випадку останнє слово при придбанні або продажу гравців буде не за тренером, а за спортивним директором.

Манчестер Юнайтед відмовився продовжувати оренду зіркового гравця

Як інформує ESPN, Тен Хаг планує зберегти свою владу в питанні трансферної політики. Згідно з джерелом, у контракті нідерландського фахівця з Манчестер Юнайтед прописано право вето на всі трансфери. Тен Хаг планує провести зустріч із новим співвласником клубу Джимом Реткліффом для обговорення цього питання. "Я з нетерпінням чекаю зустрічі. Вони хочуть працювати зі мною, я хочу працювати з ними, нам потрібно поспілкуватися", – зазначив наставник МЮ.

Син столяра, побував на двох полюсах Землі та пробіг марафон у 64 – хто такий Джим Реткліфф, який прийшов у Ман Юнайтед