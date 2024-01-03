У контракті Тен Хага є право вето на трансфери – нове керівництво МЮ хоче обмежити вплив тренера
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг хоче зберегти свою владу над трансферною політикою клубу.
Директор Ineos зі спортивних питань Дейв Брейсфорд хоче переглянути підхід Юнайтед щодо підбору гравців. У цьому випадку останнє слово при придбанні або продажу гравців буде не за тренером, а за спортивним директором.
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Як інформує ESPN, Тен Хаг планує зберегти свою владу в питанні трансферної політики. Згідно з джерелом, у контракті нідерландського фахівця з Манчестер Юнайтед прописано право вето на всі трансфери. Тен Хаг планує провести зустріч із новим співвласником клубу Джимом Реткліффом для обговорення цього питання. "Я з нетерпінням чекаю зустрічі. Вони хочуть працювати зі мною, я хочу працювати з ними, нам потрібно поспілкуватися", – зазначив наставник МЮ.
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