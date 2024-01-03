Директор Ineos по спортивным вопросам Дэйв Брэйсфорд хочет пересмотреть подход Юнайтед к подбору игроков. В этом случае последнее слово при приобретении или продаже игроков будет не за тренером, а за спортивным директором.

Манчестер Юнайтед отказался продлевать аренду звёздного игрока

Как информирует ESPN, Тен Хаг планирует сохранить свою власть в вопросе трансферной политики. Согласно источнику, в контракте нидерландского специалиста с Манчестер Юнайтед прописано право вето на все трансферы. Тен Хаг планирует провести встречу с новым совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом для обсуждения этого вопроса. "Я с нетерпением жду встречи. Они хотят работать со мной, я хочу работать с ними, нам нужно пообщаться", – отметил наставник МЮ.

Сын столяра, побывал на двух полюсах Земли и пробежал марафон в 64 – кто такой Джим Рэтклифф, пришедший в Ман Юнайтед