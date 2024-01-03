В контракте Тен Хага есть право вето на трансферы – новое руководство МЮ хочет ограничить его влияние
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг хочет сохранить свою власть над трансферной политикой клуба.
Директор Ineos по спортивным вопросам Дэйв Брэйсфорд хочет пересмотреть подход Юнайтед к подбору игроков. В этом случае последнее слово при приобретении или продаже игроков будет не за тренером, а за спортивным директором.
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Как информирует ESPN, Тен Хаг планирует сохранить свою власть в вопросе трансферной политики. Согласно источнику, в контракте нидерландского специалиста с Манчестер Юнайтед прописано право вето на все трансферы. Тен Хаг планирует провести встречу с новым совладельцем клуба Джимом Рэтклиффом для обсуждения этого вопроса. "Я с нетерпением жду встречи. Они хотят работать со мной, я хочу работать с ними, нам нужно пообщаться", – отметил наставник МЮ.
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