Манчестер Юнайтед провалився у Лізі чемпіонів 2023/24, посівши останнє місце в групі з Баварією, Копенгагеном і Галатасараєм. Та й взагалі, 2023 рік став для манкуніанців одним із найгірших в історії клубу. Одна з небагатьох новин, які дали певний оптимізм фанатам МЮ, став прихід у клуб нового багатого співвласника. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про Джима Реткліффа – 71-річного британського мільярдера, який спробує витягнути легендарний клуб із кризи.

Найбагатший бізнесмен Англії офіційно придбав частку Манчестер Юнайтед

Джим Реткліфф фактично є уродженцем Манчестера – він народився в 1952 році у Фейлсворті (передмістя мегаполісу). Його батько був столяром, а згодом керував фабрикою з виробництва меблів для лабораторій. Мама працювала бухгалтером. За словами мільярдера, він є давнім уболівальником Манчестер Юнайтед і на власні очі бачив драму з Баварією у фіналі ЛЧ 1998/99. Реткліфф був на трибунах Камп Ноу, коли підопічні сера Алекса Фергюсона у компенсований час забили два голи і стали найкращою командою Європи.

Новий співвласник МЮ інвестує у клуб особисті кошти на суму 300 мільйонів доларів. Це без урахування самого придбання 25% акцій Манчестер Юнайтед, за які Джим Реткліфф заплатив родині Глейзерів приблизно 1,5 мільярда євро. Загалом його статки налічують майже 24 мільярди доларів – у рейтингу Forbes англієць посідає 76 позицію в світі. За іншими даними, капітал Реткліффа складає ледь не 30 мільярдів фунтів.

Звідки у нього такі гроші? Реткліфф є головою правління хімічної компанії INEOS, яку заснував у 1998 році. У 2021-му її оборот склав 65 мільярдів доларів США і продовжує зростати. Корпорація налічує близько 26 тисяч працівників на 194 підприємствах у 29 країнах світу. INEOS виробляє розчинники та іншу сировину для практично всіх товарів повсякденного вжитку – від мобільних телефонів і меблів до ліків, продуктів харчування і упаковок.

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Джим Реткліфф усе життя був пов'язаний із хімією. Він здобув відповідну освіту в Бірмінгемському університеті, який закінчив у 1974-му. Після цього майбутній мільярдер працював у нафтових компаніях Esso та BP (British Petroleum), а також у Courtaulds, яка займалася виробництвом тканин і хімікатів. Наприкінці 80-х почав розвивати свої навички у сфері фінансів та вивчав управлінський облік у Лондонській бізнес-школі. Це йому знадобилося під час укладення низки угод, адже на початку 90-х Джим Реткліфф почав розвивати власний бізнес.

Спершу він із партнером придбали хімічний підрозділ BP за 40 мільйонів фунтів, а вже за 2 роки його оцінили в 100 мільйонів. Історія INEOS розпочалася в 1998-му у Бельгії – це коштувало Реткліффу 89 млн фунтів. З часом діяльність корпорації розширилася на інші країни – Бельгію, Італію, Німеччину, Шотландію, Францію та Канаду. Статки Реткліффа зросли настільки, що кілька років тому він став найбагатшою людиною Великобританії (щоправда, згодом втратив цей статус і зараз посідає друге місце). У 2020-му мільярдер змінив податкову резиденцію, переїхавши у Монако, яке відоме своїм лояльним податковим законодавством.

Останнім часом Джим звернув увагу і на інші сфери, окрім хімії. Він планує створити новий автомобіль на базі Land Rover Defender, є одним із головних спонсорів команди Формули-1 Mercedes, став власником Ineos Grenadiers, яка представляє велоспорт.

Але ледь не найцікавіша частина біографії англійського багатія – його дозвілля. Джим Реткліфф вщент руйнує усі стереотипи про класичних мільярдерів. У досить поважному віці він витворяє таке, що позаздрять і молоді. Зокрема, разом із своїми синами бізнесмен побував на Північному (2009 рік) і Південному полюсах (2011-й).

"Це була одна з найважчих моїх пригод. Ти тягнеш великі сани в умовах сильного морозу. Це не дуже зручно. Потім ці сани потрібно перетягнути через велетенські брили льоду. Немає нічого надихаючого в тому, щоб цілий день на лижах тягнути 80-кілограмові сани. Але пройти таким чином 200 кілометрів і потрапити на Південний полюс – неймовірні відчуття", – сказав мільярдер.

Реткліфф обожнює біг на довгі дистанції, брав участь у марафоні Des Sables, який пролягав через пустелю Сахара. Свого часу там же бігав і нинішній тренер ПСЖ Луїс Енріке. Учасники змагань, серед яких був Джим Реткліфф, подолали 156 миль (251 км) протягом 6 днів. При цьому потрібно ще й нести на собі рюкзак з їжею та водою. І це при температурі більше 40 градусів за Цельсієм.

Взагалі, де випробування – там і англійський мільярдер. Коли йому було 64 роки, Джим наважився на участь у тріатлоні Ironman. Він проплив майже 4 кілометри, проїхав 180 км на велосипеді, після чого ще й пробіг повну марафонську дистанцію (більше 42 км). Вражає!

У 2012-му – на честь свого 60-річчя – майбутній співвласник МЮ у складі групи з 12 осіб (серед яких були його два сини і донька) вирушили у подорож півднем Африки на мотоциклах. Пригода тривала 100 днів, в один із яких Реткліфф зламав три кістки на нозі, а в лікарні Намібії йому надто туго наклали гіпс. Настільки туго, що бізнесмен всерйоз побоювався ампутації. Він просто взяв бензопилу, розрізав гіпс, і замість нього попросив доставити лижний черевик, щоб забезпечити нерухомість ноги. "Мені здається, що я був першою людиною, яка носила лижний черевик у спекотній Намібії", – жартував Джим Реткліфф.

А ще в його активі сходження на Маттерхорн – одну з найвищих вершин Альп. Під час нього Реткліфф ледь не втратив молодшого сина Джорджа, якому на той момент було 13 років. Хлопець послизнувся при спуску з гори, але гід вчасно зреагував, затримавши мотузку. До слова, при виборі гіда у Джима Реткліффа є нетиповий головний критерій.

"Так, сходження – це ризик, але ти підіймаєшся з гідом, який займається цим усе життя. Я завжди намагаюся вибрати гіда, у якого є дружина та діти. Причина дуже проста – йому є що втрачати. 25-річного гіда-фанатика я не хочу", – зазначив бізнесмен.

Ще до придбання частини акцій Манчестер Юнайтед Реткліфф вже неодноразово намагався увійти в англійський футбол. Мільярдер раніше робив пропозиції щодо придбання Челсі та Ньюкасла, але зазнав невдачі. Лондонський клуб придбав Тодд Бьолі, а Ньюкасл – представники Саудівської Аравії. Попри це, Джим вже володіє двома європейськими клубами – швейцарською Лозанною і французькою Ніццою. Зрештою, наприкінці 2023-го йому таки вдалося стати співвласником Ман Юнайтед.

"Як уродженець Манчестера і людина, яка давно вболіває за команду, я дуже радий, що ми змогли домовитися. Комерційний успіх клубу забезпечив наявність коштів для завоювання трофеїв найвищого рівня, але останнім часом цей потенціал не був повністю розкритий. Ми залучимо глобальні знання і досвід групи INEOS, щоб сприяти подальшому вдосконаленню клубу, а також надамо кошти для майбутніх інвестицій в Олд Траффорд.

Ми тут на довгострокову перспективу і усвідомлюємо, що попереду багато викликів і наполегливої ​​роботи, до якої ми підійдемо з суворістю, професіоналізмом і пристрастю. Ми прагнемо працювати з усіма в клубі – з правлінням, персоналом, гравцями та вболівальниками – щоб допомогти клубу рухатися вперед.

Наші спільні амбіції зрозумілі. Ми всі хочемо побачити Манчестер Юнайтед там, де він повинен бути – на вершині англійського, європейського та світового футболу", – перші слова Джима Реткліффа у статусі співвласника МЮ вселяють стриманий оптимізм. Адже, як відомо, наявність великих грошей – це ще зовсім не запорука успіху. Доведено тим же Челсі, який після приходу Тодда Бьолі витратив ледь не мільярд фунтів, але замість досягнення значних спортивних результатів став чи не головним посміховиськом 2023 року.

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