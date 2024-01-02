Манчестер Юнайтед ухвалив рішення відмовитися від послуг Регілона в січні. Про це інформують The Athletic і Sky Sports News. Іспанець, права на якого належать Тоттенхему, розпочав сезон у складі "червоних дияволів" – він підміняв травмованих Люка Шоу і Тайрела Маласію.

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Однак тепер у послугах Регілона немає потреби, оскільки травмовані гравці йдуть на поправку: Шоу вже повернувся на поле, а Маласія зможе отримати ігрову практику вже в січні. Таким чином, МЮ активував пункт, який дозволяє достроково розірвати річну оренду.

Оскільки Серхіо в цьому сезоні був заграний тільки за Ман Юнайтед, він має право приєднатися до іншої команди на правах оренди – якщо "шпори" знову вирішать відпустити його.

На рахунку Регілона 12 матчів за Юнайтед у всіх турнірах і 4 зароблених попередження.

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