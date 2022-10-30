Лемпард розхвалив Миколенка після матчу з Фулхемом, згадавши про війну в Україні
Головний тренер Евертона Френк Лемпард залишився задоволений грою Віталія Миколенка у матчі 14-го туру АПЛ проти "котеджерів" (0:0).
"Минулого тижня Миколенко діяв дещо загрозливіше, однак в обороні він традиційно був сильним і витривалим з хорошою позицією на дальній стійці.
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Він спокійний хлопець, особливо якщо врахувати, що відбувається зараз на його батьківщині. Я дуже щасливий, що Мико з нами", – цитує Лемпарда на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст SkySports Бен Граундс.
Нагадаємо, український захисник вже традиційно потрапив до старту Евертона на матч проти Фулхема і допоміг ліверпульцям втримати свої ворота на замку (0:0). Цей поєдинок став для Миколенка вже 13-м за "ірисок" у поточному сезоні.
Евертон після 14-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ 13-м, маючи у своєму активі 14 очок.
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