Защитник сборной Украины Виталий Миколенко точно может записать себе в актив матч 14-го тура АПЛ против Фулхэма, который завершился нулевой ничьей.

Аналитический портал WhoScored опубликовал символическую сборную 14 тура английской Премьер-лиги. В ней нашлось место Миколенко, приятно поразившему в поединке против Фулхэма.

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Виталий провел на поле все 90 минут, за что получил 7,75 балла. Успешность отборов украинца составила 100%, он совершил 5 выносов, 2 перехвата и отдал 1 ключевую передачу.

23-летний украинец является единственным представителем Эвертона в символической команде. В защите ему компанию составили три представителя Манчестер Юнайтед – Диогу Далот, Харри Магуайр и Лисандро Мартинес.

Защитник сборной Украины сумел стать незаменимым игроком на левом фланге команды Фрэнка Лэмпарда – от свистка до свистка провел все 13 матчей АПЛ.