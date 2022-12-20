Медики вимагають адекватної заробітної плати, викрикують гасла та тримають у руках плакати.

Джанлука Віаллі знову бореться із раком підшлункової залози. Після погіршення стану здоров'я легендарного італійця перевезли на лікування до лондонської клініки. Однак, як інформує Gazzetta dello Sport, медичний персонал лікарні вирішив влаштувати страйк.

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Медсестри та медбрати клініки вимагають адекватної заробітної плати, викрикують гасла та тримають у руках плакати. Автомобілі та автобуси, які проїжджають вулицею, сигналять на знак солідарності.

Ця ситуація не додає Віаллі спокою.

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