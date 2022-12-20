Медики требуют адекватной заработной платы, выкрикивают лозунги и держат в руках плакаты.

Джанлука Виалли снова борется с раком поджелудочной железы. После ухудшения состояния здоровья легендарного итальянца перевезли на лечение в лондонскую клинику. Однако, как информирует Gazzetta dello Sport, медицинский персонал больницы решил устроить забастовку.

Виалли снова госпитализировали – легендарный форвард борется со смертельным недугом

Медсестры и медбратья клиники требуют адекватной заработной платы, выкрикивают лозунги и держат в руках плакаты. Автомобили и автобусы, проезжающие по улице, сигналят в знак солидарности.

Эта ситуация не придаёт Виалли спокойствия.

Мессі з двома зброєносцями, старий феномен і герої Африки – символічна збірна ЧС-2022 від "Футбол 24" + альтернатива