"Спочатку я хочу подякувати тобі, брате. Ти подзвонив мені в момент страху і завжди ставився до мене, як до друга. Те, що ти зробив в ці дні, я ніколи не забуду. Я дякую Богові за те, що знаю таких людей, як ти. Ми разом, брате. Жуніоре Мораєсе, благослови тебе бог.

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Спасибі не лише усім цим хлопцям (Де Пена звернувся до легіонерів Шахтаря – прим..) і їхнім сім'ям, суперникам на полі, але й братам у цій ситуації. Вони обійняли мене як одного з них і змусили мене почуватися захищеним. У них назавжди залишиться уругвайський брат. Це здається нереальним, але це правда, через кілька годин я буду в своїй країні, і я не можу в це повірити", – написав Де Пена у своєму Instagram.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Агресор системно обстрілює наші міста, однак ЗСУ та об'єднання територіальної оборони дають відсіч ворогу.

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